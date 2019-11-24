В пензенском МЧС прокомментировали сообщения о пожаре на ул. Тарханова

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области дали комментарий относительно информации о пожаре на улице Тарханова в Пензе.

Представители регионального управления уточнили, что сигналов о возгорании на улице Тарханова не поступало.

Отметим, что в различных группах соцсети «ВКонтакте» продолжают появляться публикации о пожаре.

«В микрорайоне Маяк сгорела квартира, приезжали три пожарных машины. Про хозяев квартиры ничего не известно», — говорится в одной из публикаций.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.