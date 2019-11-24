В Пенсионном фонде разъяснили порядок индексации маткапитала

Пенсионный фонд России напомнил, что родители, которые не воспользовались средствами материнского капитала, могут рассчитывать на его индексацию, сообщает телеканал «360» .

«Предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного материнского капитала. Причем, как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат. Индексируется маткапитал автоматически на размер годовой инфляции», — цитирует телеканал «Российскую газету».

В настоящее время материнский капитал равняется 453 026 рублям. В 2020 году сумма проиндексируется на 3,8% и вырастет до 466 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, будущую пенсию мамы, товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, что возможности материнского капитала хотят расширить. Законопроект о его расходовании на строительство жилого помещения в дачном секторе уже получил одобрение.

Также предлагается выдавать материнский капитал при рождении четвертого ребенка, даже если ранее сертификат семье уже выдавался.