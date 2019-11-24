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В Пенсионном фонде разъяснили порядок индексации маткапитала

24 ноября в 16:36 162 просмотра
, что родители, которые не воспользовались средствами материнского капитала, могут рассчитывать на его индексацию, сообщает телеканал «360».

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Пенсионный фонд России напомнил, что родители, которые не воспользовались средствами материнского капитала, могут рассчитывать на его индексацию, сообщает телеканал «360».

«Предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного материнского капитала. Причем, как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат. Индексируется маткапитал автоматически на размер годовой инфляции», — цитирует телеканал «Российскую газету».

В настоящее время материнский капитал равняется 453 026 рублям. В 2020 году сумма проиндексируется на 3,8% и вырастет до 466 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, будущую пенсию мамы, товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, что возможности материнского капитала хотят расширить. Законопроект о его расходовании на строительство жилого помещения в дачном секторе уже получил одобрение.

Также предлагается выдавать материнский капитал при рождении четвертого ребенка, даже если ранее сертификат семье уже выдавался.


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