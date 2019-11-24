Уроженец Пензы Клим Костин забросил дебютную шайбу в НХЛ

20-летний форвард забил дебютный гол, когда «Блюз» уже уступали 0:2. Это был его четвертый матч в НХЛ, впервые он вышел на лед 16 ноября против «Анахайма».
«Великолепное чувство. Я просто посмотрел на ворота и бросил. Мне сегодня немного повезло. Хотя я все равно счастлив забить первый гол», — цитирует Клима Костина официальный сайт «НХЛ».
Напомним, в России Клим Костин выступал в системе столичного «Динамо». В 2017-м он был выбран на драфте под 31-м номером. Два предыдущих сезона он провел в фарм-клубе «Сент-Луиса», а на предсезонных матчах нынешнего года стал лучшим снайпером в основном составе команды.
«Сент-Луис» набрал 33 очка в 24 играх и занимает первую строчку турнирной таблицы Западной конференции.