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Уроженец Пензы Клим Костин забросил дебютную шайбу в НХЛ

24 ноября в 17:38 112 просмотров
, российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин в домашнем матче против «Нэшвилла» забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Несмотря на это, команда россиянина проиграла со счетом 2:4.

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Уроженец Пензы, российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин в домашнем матче против «Нэшвилла» забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Несмотря на это, команда россиянина проиграла со счетом 2:4.

20-летний форвард забил дебютный гол, когда «Блюз» уже уступали 0:2. Это был его четвертый матч в НХЛ, впервые он вышел на лед 16 ноября против «Анахайма».

«Великолепное чувство. Я просто посмотрел на ворота и бросил. Мне сегодня немного повезло. Хотя я все равно счастлив забить первый гол», — цитирует Клима Костина официальный сайт «НХЛ».

Напомним, в России Клим Костин выступал в системе столичного «Динамо». В 2017-м он был выбран на драфте под 31-м номером. Два предыдущих сезона он провел в фарм-клубе «Сент-Луиса», а на предсезонных матчах нынешнего года стал лучшим снайпером в основном составе команды.

«Сент-Луис» набрал 33 очка в 24 играх и занимает первую строчку турнирной таблицы Западной конференции.

Фотография: скриншот - https://www.nhl.com/ru/news/nichushkin-and-kostin-among-top-russian-performers-november-23/c-311733514

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