Опубликовано видео с места ДТП на ул. 40 лет Октября в Пензе

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Яндекс.Такси» в Пензе.

Напомним, о столкновении на улице 40 лет Октября стало известно из публикаций в интернете в воскресенье, 24 ноября. Изначально можно было сделать вывод только об одном участнике столкновения — «Ладе Гранте» с символикой известного сервиса пассажирских перевозок.

Однако новая видеозапись, размещенная в Сети, позволяет определить, с кем столкнулся отечественный автомобиль. На встречную полосу вылетел Ford с помятым правым крылом и пассажирской дверью.

Официальной информации о случившемся по-прежнему нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.