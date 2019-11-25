Названы самые популярные туристические направления в новогодние праздники

Эксперты выяснили, где россияне собираются провести новогодние каникулы. О результатах « Известиям » рассказала член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина. Также в расчет брались данные сервисов по бронированию.

Самым популярным направлением для поездок в период новогодних праздников стали курорты Краснодарского края — Красная Поляна и Сочи, а также Крым и Кавминводы. Тур на пять дней в пределах страны будет стоить от 18 до 25 тысяч рублей.

Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа, Индонезия и Малайзия. Стоимость путевок за границу начинается от 35 тысяч рублей (Турция).

По сравнению с прошлым годом, в этот раз за январский отдых вне родного региона придется отдать на 3,5% больше. Авиабилеты на российские направления выросли в цене на 3%, на зарубежные — на 1%.

«В этом списке нет европейских государств. Туры туда подорожали. На Новый год съездить в Европу стоит 80−90 тысяч рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях», — сказала Сутормина.