Поезда Московских центральных диаметров удлинят и сделают бесплатными

Из-за большого количества пассажиров принято решение об увеличении электричек Московских центральных диаметров (МЦД). В течение двух недель поездка в них будет бесплатной, сообщает телеканал « 360 » со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В рабочие дни электрички МЦД уже перевезли более 500 тысяч человек. С 25 ноября между Нахабино и Подольском на МЦД-2 будут ходить поезда из 10−11 вагонов. Электричку между Лобней и Одинцово (МЦД-1) увеличат в ближайшие 15 дней.

В течение двух недель, начиная с 25 ноября, ездить на поездах Московских центральных диаметров можно будет абсолютно бесплатно. Такое решение принято Центральной пригородной пассажирской компанией.

МЦД-1 и МЦД-2 были запущены 21 ноября. В будущем их количество увеличится до пяти. Диаметры соединяют Москву с ближним Подмосковьем.