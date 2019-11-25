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Поезда Московских центральных диаметров удлинят и сделают бесплатными

25 ноября в 08:38 208 просмотров
(МЦД). В течение двух недель поездка в них будет бесплатной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Из-за большого количества пассажиров принято решение об увеличении электричек Московских центральных диаметров (МЦД). В течение двух недель поездка в них будет бесплатной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В рабочие дни электрички МЦД уже перевезли более 500 тысяч человек. С 25 ноября между Нахабино и Подольском на МЦД-2 будут ходить поезда из 10−11 вагонов. Электричку между Лобней и Одинцово (МЦД-1) увеличат в ближайшие 15 дней.

В течение двух недель, начиная с 25 ноября, ездить на поездах Московских центральных диаметров можно будет абсолютно бесплатно. Такое решение принято Центральной пригородной пассажирской компанией.

МЦД-1 и МЦД-2 были запущены 21 ноября. В будущем их количество увеличится до пяти. Диаметры соединяют Москву с ближним Подмосковьем.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4-4160544/

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