Для малого и среднего бизнеса снизят ставки по кредитам

Если Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, процент для малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» может снизиться. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на Корпорацию МСП.

Уменьшить ставку льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) станет возможно благодаря снижению Банком России ключевой ставки, сейчас она составляет 6,5%. Пока возможностями льготного финансирования пользуются далеко не все предприниматели: за десять месяцев 2019 года кредитов выдали на 205,2 мдрд рублей при целевом показателе на год в 1 трлн рублей. Также было заключено 6 913 кредитных договоров на 341,6 млрд рублей, сообщили в Минэкономразвития.

В ведомстве надеются на резкий рост займов в 2020-м. Однако эксперты не настроены столь оптимистично и уверяют, что предпринимателей отпугивает не высокий процент, а бюрократизм и длинный список обязательных условий.

Напомним, программа льготного финансирования под 8,5% была запущена в 2019 году в рамках национального проекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», предложенного президентом России. Участниками программы являются 90 банков, в которых бизнесмены могут взять субсидированный кредит. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.