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«Вызывайте экзорциста». Пензенцы обсуждают аварию с неадекватным водителем

25 ноября в 09:18 270 просмотров

В Сети появилась информация об аварии на ул. Кольцова в Пензе.

Фото с места происшествия опубликовали в одной из групп соцсети «ВКонтакте» вечером 24 ноября. Сразу несколько подписчиков в комментариях предположили, что водитель одной из легковушек, которые не поделили дорогу, якобы был пьян.

«По ходу, один из водителей пьян. В машине ДПС сидит, его аж мотает», — отметил пользователь Влад.

«Не по ходу, а пьян и даже очень. Он передо мной ехал, можно сказать, все на глазах произошло. […] Там номера по проезжей части валялись, он ходил собирал, а потом швырялся ими же и очень сильно матюкался», — рассказала пензячка Наталья.

«Я мимо проезжал, а он стоял и орал на всех», — добавил подписчик Игорь.

Утром 25 ноября другой свидетель ДТП опубликовал в группе еще несколько снимков с место аварии.

«Вызывайте экзорциста!» — пошутил один из комментаторов.

Официальной информации о произошедшем в настоящее время нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/sova_penza

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