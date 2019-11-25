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В Засечном загорелся балкон многоэтажки

25 ноября в 09:17 202 просмотра
, 25 ноября, в селе Засечном Пензенской области случился пожар.

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В понедельник, 25 ноября, в селе Засечном Пензенской области случился пожар.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 7:45. В доме № 3 на улице Лунной воспламенился балкон однокомнатной квартиры площадью три квадратных метра, расположенный на шестом этаже.

На место происшествия выехали шестеро спасателей на трех спецмашинах, однако их помощь не потребовалась.

«Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Пензенской области.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.


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