Территория добра. Пензенский центр «Питомец» отметил первый юбилей

Центр помощи бездомным животным «Питомец» отметил первый юбилей — пять лет со ня основания. На праздновании дня рождения организации пензенцы смогли поучаствовать в мастер-классах по оригами от Дины Панковой, по раскрашиванию гипсовых фигурок и по созданию эко-мешочков под руководством Екатерины Хоменко. Для гостей выступали молодежный ансамбль «Акула», студия испанского танца Lunares, творческий коллектив «Кре-А-тив» и даже сами питомцы: кошки поучаствовали в показе мод. Детей порадовал своей программой робот Бамблби.

Интересные конкурсы, розыгрыши и «Открытый микрофон» — все это было организовано для жителей Пензы на празднике. За последний месяц волонтеры смогли пристроить в новые семьи более 50 животных. На празднике также можно было забрать полюбившегося питомца домой. Нам удалось пообщаться со счастливой хозяйкой кошки по имени Хвостик.

«Я подошла к ней, увидела, что она была очень грустной. Мне сказали, что ее никто не берет из-за того, что ее хвост не покрыт шерстью. Я решила взять, она очень ласковая, надеюсь, что она снова сможет доверять людям», — рассказала девушка.

За пять лет центр помог более 5000 уличных кошек и собак обрести дом.

«Мы помогаем животным, которые нуждаются в экстренной помощи, например, пострадавшим от жестокости человека. Могу поделиться одной историей кота по имени Миндаль, который сегодня тоже присутствует на выставке. Его нашли на обочине в тяжелом состоянии: черепно-мозговая травма, выбитые зубы и множественные переломы. Видимо, его сбила машина. Мы долго его выхаживали, и сейчас это здоровый и красивый котик. Нам помогают люди, благодаря им существует наш приют. Сейчас у нас 200 питомцев, которые нуждаются в добром и заботливом хозяине. Все средства, которые будут собраны сегодня на празднике, пойдут на строительство будущего приюта для животных», — поделилась исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

«Я очень рада, что сегодня к нам пришло много людей и что животных забирают в новые дома. Это действительно здорово», — призналась волонтер Оксана.

Пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» был создан в 2013 году волонтерами одноименной группы в соцсети «ВКонтакте» для расширения возможностей в решении проблемы безнадзорных животных в Пензе. Позже был основан центр по работе с бездомными животными «Питомец», который объединил сотни людей, готовых помогать собакам и кошкам, волей судьбы оказавшимся на улице.

Текст подготовила Светлана Хромова