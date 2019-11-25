Пожар в Сердобском районе унес жизнь 72-летнего пенсионера

Сигнал о возгорании в селе Пригородном поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 6:20. На тушение деревянного дома площадью 24 квадратных метра на улице Ленинградской выехали девять спасателей на трех спецмашинах.

Огонь охватил железную кровлю, уточнили в пресс-службе регионального управления. После ликвидации возгорания в доме был обнаружен мертвым его хозяин — 72-летний мужчина.

Причины пожара устанавливаются.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.