Для пензенских мам устроили мастер-классы по косметологии и ЗОЖ

Организатором торжества выступил клуб счастливых мам «Здравствуй, любимая!». На мероприятии пензенцы смогли посетить лабораторию настольных игр, поучаствовать в интерактивной программе, сделать запоминающиеся кадры в фотозоне «Поляна веселого чтения», посмотреть театральный экспромт по книге Дж. Дональдсон «Верхом на помеле» (0+) и смастерить букет для мамы.

Также для посетителей была организована большая выставка современной литературы для семейного чтения — около 80 изданий.

В рамках торжества выступили детские коллективы, были проведены мастер-классы, викторины и конкурсы, работали анимированные интерактивные площадки. Для мам были подготовлены презентации специалистов по здоровому образу жизни, косметологии, психологии.

С приветственным словом выступили депутат Пензенской городской Думы Людмила Коломыцева Людмила, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина и другие почетные гости.

Клуб счастливых мам — организация, деятельность которой направлена на работу с женщинами, родившими или готовящимися к рождению ребенка, по трем основным направлениям: здоровье и здоровый образ жизни, информирование и консультирование специалистов, отдых и путешествия.

Текст подготовила Светлана Хромова