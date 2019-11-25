Молодая пензячка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Девушка рассказала, что ей позвонил незнакомец, якобы работающий в службе безопасности банка. Мужчина предупредил, что клиентка может потерять деньги из-за подозрительной операции, проводимой с ее счета. Он успокоил девушку, предложив свою помощь в сохранении средств.

Мужчина сообщил пензячке реквизиты, по которым ей стоит перечислить деньги. Девушка так и сделала, переведя на чужой счет 525 тысяч рублей.

По факту случившегося организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские призывают пензенцев сохранять бдительность при общении с незнакомцами и напоминают, что настоящие сотрудники никогда не звонят с сообщением подобной информации. Подобный разговор необходимо срочно прекратить и, при наличии сомнений, позвонить на «горячую линию» финансовой организации.