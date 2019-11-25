Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
«Концертник» с Drums n Cello
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В Пензе владелица магазина меховых изделий не заметила кражу двух шуб
В Пензе пенсионерка потеряла почти 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка»
Жительнице Сахзавода грозит тюремный срок за нападение с ножом на любимого
Пензенец с малолетней подругой попался на закладке наркотиков
Областная прокуратура назвала одну из возможных причин трагедии на ул. Аустрина
Жителя Воскресеновки пронзил ножом родственник — МВД
Продавец текстиля из Засечного обманула 13 покупателей с кредитами
Житель Колышлея обманом получил 3 тыс. рублей в качестве пособия
Пензячка перевела интернет-мошенникам 6000 рублей
Никольчанин нашел набитую долларами барсетку и стал подозреваемым в краже

Молодая пензячка перевела мошенникам полмиллиона рублей

25 ноября в 10:20 72 просмотра
, ставшая жертвой мошенников, обратилась за помощью в отдел полиции № 1 городского УМВД России.

" data-title="Молодая пензячка перевела мошенникам полмиллиона рублей — Пенза-пресс, рунет за день">

24-летняя жительница Пензы, ставшая жертвой мошенников, обратилась за помощью в отдел полиции № 1 городского УМВД России.

Девушка рассказала, что ей позвонил незнакомец, якобы работающий в службе безопасности банка. Мужчина предупредил, что клиентка может потерять деньги из-за подозрительной операции, проводимой с ее счета. Он успокоил девушку, предложив свою помощь в сохранении средств.

Мужчина сообщил пензячке реквизиты, по которым ей стоит перечислить деньги. Девушка так и сделала, переведя на чужой счет 525 тысяч рублей.

По факту случившегося организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские призывают пензенцев сохранять бдительность при общении с незнакомцами и напоминают, что настоящие сотрудники никогда не звонят с сообщением подобной информации. Подобный разговор необходимо срочно прекратить и, при наличии сомнений, позвонить на «горячую линию» финансовой организации.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...