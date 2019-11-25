Гинеколог Михаил Беляев: Для меня нет различий между пациентками

В Пензе прошел семейный праздник , посвященный всероссийскому Дню матери. Мероприятие поддержали ведущие специалисты региона. ИА «Пенза-Пресс» удалось побеседовать с одним из его участников — заместителем главного врача ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко , заведующим перинатальным центром, врачом-гинекологом высшей категории со стажем работы более 16 лет Михаилом Беляевым.

— Михаил Викторович, расскажите, как вы решили стать акушером-гинекологом?

— Получилось легко и просто. Когда я учился в мединституте и пришла пора определяться, то у меня был творческий поиск. Терапевтом я себя не ощущал, моя душа лежала к хирургии, и я начал дежурить в хирургической клинике. Однажды я дежурил в роддоме с одногруппницей. В советское время предполагалось, что если женщина рожает без осложнений, то при родах должен присутствовать только акушер. Как раз в мое дежурство привезли роженицу. С течением времени я понял, что все было благополучно, но мы видели роды в первый раз и творчески подходили к этому, пытались помочь. Они длились несколько часов, и наконец, когда женщина родила, я осознал, что ширина моей улыбки — даже больше, чем у роженицы. И я понял, что что-то в этом радостное есть для меня. А дальше: студенческий научный кружок, первые публикации. Как раз эта отрасль медицины мне понравилась, и чем больше я работал, тем больше увлекался этим делом. Тогда я понял, что это мое.

— Как пациентки воспринимают врача-мужчину? Возникают ли какие-то сложности в этом плане?

— Есть категория женщин, которые стесняются. Это естественно. В целом — нормальная реакция у женщин. Есть даже категория пациенток, которые принципиально выбирают врача-мужчину. Даже не могу сказать, с чем это связано.

— Важно ли чтобы один врач вел беременность и принимал роды?

— Медицина — тонкая наука. Нельзя даже в рамках своей специальности знать абсолютно все и быть профессионалом во всем, потому что это большой объем знаний. Поэтому могу сказать, что такого нет в принципе, чтобы человек занимался и лечением, и операциями, и ведением беременности. Это скорее этапность оказания медицинской помощи, и тут нет необходимости для пациентки, чтобы это был один человек. Более важно, чтобы пациентка встречалась с профессионалом на каждом из этапов.

— Что для вас самое сложное в вашей профессии?

— Сложно то, что бывает так, что встречаются формы заболеваний, которыми трудно управлять. У меня были пациентки в тяжелом состоянии, дело доходило до реанимации. И иногда от безысходности у меня опускались руки. В таких ситуациях может помочь только чудо. И я вам хочу сказать, что чудеса в нашей жизни случаются, и все складывается хорошо.

— Какими принципами вы руководствуетесь во время работы с пациентками?

— Я очень принципиален. Первый мой принцип — «я никому не верю». То есть я должен сам и увидеть и понять, с чем ко мне пришел пациент. Я должен основываться на своих выводах. Второй принцип — «нет различий между пациентками», ни по социальному статусу, ни по национальности. Для меня пациент — это, прежде всего, человек, который достоин быть здоровым и счастливым. Третий принцип — «на пациентку надо тратить время». То есть с ней нужно говорить и объяснять, что будет дальше, потому что встреча со мной — это короткий этап ее жизни или течения заболевания. Нужно давать элементарные советы по наблюдению, потому что это может предотвратить заболевания и спасти человека.

Беседовала Светлана Хромова

Напомним, ранее в информагентстве прошел онлайн-брифинг, посвященный ответам на деликатные вопросы, беспокоящие женщин. Почитать ответы Михаила Беляева можно здесь. Также в интервью он рассказал журналисту «Пенза-Пресс», как сохранить женскую молодость, и развенчал мифы о гормональных препаратах