В Пензе вручили награды открытого театрального фестиваля-конкурса «Окно»

В Пензе завершился открытый фестиваль-конкурс детских театров и молодежных студий «Окно» (6+), который проводился впервые.

Первое место заняла образцовая детская театральная студия «Алые паруса» центра детского творчества Сердобска. На втором оказался учебный театр «Утро» детской музыкальной школы имени А. П. Чеха в Пензе. Также его отметили в номинации «Лучший ансамбль». «Бронзу» присудили театру кукол «Тутти-Фрутти», действующему на базе станции юных техников в Пензе.

Обладателем Гран-при стал образцовый коллектив — театральное объединение «Маленькая страна — 42 лица» пензенской гимназии № 42.

Образцовый театр-студия «Бис!» из центра культуры, досуга и спорта «Юбилейный» в Бессоновском районе получил диплом в номинации «Лучшее художественное оформление». Театр-студию «Аполлон» из центра детского творчества Нижнеломовского района отмечен за лучшую режиссерскую работу.

Лучшую мужскую роль первого плана сыграл Илья Афанасьев из «Маленькой страны — 42 лица». Приз лучшей актрисе достался Данате Суздальцевой из театральной студии «Явление» Пачелмского района.

Награждение участников прошло в малом зале областного драматического театра. Представители лучших трупп получили подарки и грамоты из рук заместителя министра культуры и туризма Владимира Карпова Пензенской области, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.