В Пензе вручили награды открытого театрального фестиваля-конкурса «Окно»

Первое место заняла образцовая детская театральная студия «Алые паруса» центра детского творчества Сердобска. На втором оказался учебный театр «Утро» детской музыкальной школы имени
Обладателем Гран-при стал образцовый коллектив — театральное объединение «Маленькая страна — 42 лица» пензенской гимназии № 42.
Образцовый театр-студия «Бис!» из центра культуры, досуга и спорта «Юбилейный» в Бессоновском районе получил диплом в номинации «Лучшее художественное оформление». Театр-студию «Аполлон» из центра детского творчества Нижнеломовского района отмечен за лучшую режиссерскую работу.
Лучшую мужскую роль первого плана сыграл Илья Афанасьев из «Маленькой страны — 42 лица». Приз лучшей актрисе достался Данате Суздальцевой из театральной студии «Явление» Пачелмского района.
Награждение участников прошло в малом зале областного драматического театра. Представители лучших трупп получили подарки и грамоты из рук заместителя министра культуры и туризма Владимира Карпова Пензенской области, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.