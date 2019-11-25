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В Пензенском районе лось погиб под колесами грузовика

25 ноября в 10:55 192 просмотра
, 25 ноября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием дикого копытного животного.

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Утром в понедельник, 25 ноября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием дикого копытного животного.

На трассе близ села Константиновка водитель большегруза сбил самку лося, которая пересекала магистраль. В результате аварии животное погибло. Охотничий фонд понес ущерб в 80 тысяч рублей.

«Охотуправление минлесхоза Пензенской области напоминает, что при движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», — обратились к водителям в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-alces-alces-4513747/

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