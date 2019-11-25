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В Бессоновке грузовой поезд врезался в иномарку

25 ноября в 11:23 198 просмотров

Накануне вечером на железнодорожном переезде в границах села Бессоновка Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного регионального УГИБДД УМВД России в 20:31 в воскресенье, 24 ноября.

Напротив дома № 18 на улице Зинукова грузовой поезд врезался в выехавший на переезд автомобиль Datsun. За рулем иномарки находился 21-летний молодой человек.

В результате ДТП никто не пострадал, уточнили корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в отделе пропаганды регионального управления.

«Схода подвижного состава нет, устройства инфраструктуры не повреждены, движение на перегоне не прекращалось», — добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В филиале ОАО «РЖД» призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.


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