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В Бессоновском районе 4 человека пострадали в аварии

25 ноября в 11:32 170 просмотров
, произошедшей в Бессоновском районе Пензенской области.

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В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, произошедшей в Бессоновском районе Пензенской области.

По предварительной информации, ДТП случилось 23 ноября в 12:20 на нулевом километре трассы «Пенза — Лунино» — «Полеологово — Блохино». Автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 40-летний мужчина, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии водителя госпитализировали, троих пассажиров — ребенка, 20-летнюю девушку и 32-летнего мужчину — отпустили после оказания медицинской помощи. По факту ДТП ведется проверка.

Пензенцам напоминают о том, что при управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов жителей региона призывают «переобуть» свои автомобили.

Напомним, ранее в Сети появились снимки с места аварии в Полеологово.


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