Молодые пензенцы научатся ведению бизнеса у наставников

В Пензе стартовало обучение в рамках проекта «Фабрика предпринимательства», который создан при поддержке регионального министерства экономики и Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

«Проект направлен на популяризацию предпринимательства. Спикеры расскажут с чего надо начинать, что нужно и ненужно делать. Будут наставники из числа действующих предпринимателей, которые поделятся опытом. Наша задача -направить ребят в нужное русло, возможно, многие из них откроют свое дело», — рассказал руководитель «Фабрики предпринимательства» в рамках федерального проекта «Мой бизнес» Максим Гашев.

Программа рассчитана на четыре занятия, на каждом из которых выступят по два спикера. В первый день слушатели узнали о командообразовании и экономической бизнес-модели.

«Мне интересна эта тема, всегда хотела работать на себя. Думаю, что найду здесь единомышленников, и вместе будет легче идти к цели. Пока не предпринимала активных действий, потому что еще учусь. Но сегодня, пообщавшись с ребятами, поняла, что можно открыть дело еще будучи студентом. Это вселяет еще больше уверенности», — поделилась жительница Пензы Елена Федорко.

«Я пришел сюда, чтобы получить практические знания, а не просто теорию. У меня есть идея для бизнеса, хочется послушать и пообщаться с действующими предпринимателями, задать им конкретные вопросы. Поэтому здорово, что в рамках этого проекта есть наставники», — сказал пензенец Егор Трунов.

Обучение в рамках проекта «Фабрика предпринимательства» проходят не только в Пензе, но и в других городах региона. Участниками станут около 300 жителей Пензенской области.

Все мероприятия — бесплатны, нужна лишь предварительная регистрация. Узнать расписание предстоящих событий, а также получить любую консультацию по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса можно по телефону «горячей линии» Фонда поддержки предпринимательства 8−800−555−19−58 и на сайте mbpenza.ru.

Напомним, в Пензенской области реализуют проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который создан по поручению президента России Владимира Путина.