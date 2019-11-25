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Сотрудники пензенской больницы сообщили в полицию о подозрительном пациенте

25 ноября в 11:33 206 просмотров
, предположительно, криминального характера.

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Сотрудники пензенской полиции получили сообщение из больницы о поступлении пациента с травмами, предположительно, криминального характера.

Из дома на улице Лядова в пензенскую больницу привезли 40-летнего мужчину. У врачей вызвали подозрения травмы на его теле мужчины. О вновь поступившем медики сообщили в отдел полиции № 3 городского УМВД России.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что у пострадавшего возник конфликт с 29-летним жителем поселка Земетчино. У него уже есть судимость. В ходе ссоре сельчанин избил оппонента руками. Отрицать, что именно из-за него пензенец попал в больницу, он не стал.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские призывают граждан, ставших свидетелями преступлений, сообщать об этом по телефонам: 02 или 102. Очевидцев просят обращать внимание на одежду и характерные черты во внешности злоумышленников, а если те передвигались на автомобиле, то на его марку и госномер.


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