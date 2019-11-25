В пензенских детских садах есть 540 свободных мест

Дошкольные образовательные учреждения готовы принять 90 ребят 2013 года рождения, 117 — 2014 года рождения, 79 — 2015 года рождения, 77 — 2016 года рождения, 111 — 2017 года рождения, а также 66 малышей, которые появились на свет в прошлом году.

В детские сады в районе Окружной могут пойти 15 детей, в центре — 51 ребенок, в Терновке — 17 человек. На Южной поляне есть места для 18 малышей, на Западной — для 16. Детские сады в Заводском районе располагают 58 свободными местами, в районе остановки «Товары для женщин» — 88 местами.

В Тепличном и на ГПЗ- 24 в детские сады примут еще троих человек, на Маяке, в районе ТЭЦ и в ЭкоКвартале — по двое, в Запрудном — одного. В районе дворца спорта «Буртасы» детские сады могут начать посещать 29 детей, в районе улицы 8 Марта — 23 ребенка, в районе автовокзала — 90 детей, в районе магазина «Океан» — 65 человек. В поселках Монтажном и Лесном есть в сумме 41 место. В детском саду на улице Макаренко ждут 16 малышей.

Таким образом, всего в дошкольных учреждения города есть 540 свободных мест.

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