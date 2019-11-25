Пензенский «Дизель» подписал игрока китайского клуба

Форвард Роман Чемерикин будет выступать за пензенскую команду. Стороны уже подписали контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

23-летний новичок «желто-синих» является воспитанников новоуральской школы хоккея. Он начинал в МХЛ-Б за «Южный Урал-Металлург» из Орска, затем продолжил профессиональную карьеру за нижнетагильский «Юниор-Спутник», который выступал в ВХЛ-Б, позже перешел во взрослую команду.

До перехода в «Дизель» Роман Чемерикин играл за китайский «Ценг Тоу». В этом сезоне он провел 23 игры, в которых забросил две шайбы и отличился восемью результативными пасами.

«Все решения, которые мы принимаем, направлены на усиление состава и выполнение поставленных перед клубом задач. За Романом мы следили еще с предсезонной подготовки, с периода формирования команды. Тогда нам не удалось договориться, но сейчас мы нашли точки соприкосновения», — прокомментировал переход игрока генеральный менеджер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

Клуб по обоюдному соглашению расторг контракт с 23-летним нападающим Василием Хабаровым. Воспитанник череповецкой школы хоккея начинал в «Северстали», потом выступал за ижевскую «Ижсталь», а состав сурского клуба пополнил перед началом этого сезона. В 20 матчах он забил три гола и сделал две результативные передачи.

«Мы благодарим Василия за игру в желто-синем свитере и за время, проведенное в «Дизеле». Желаем ему удачи в дальнейшей карьере и поменьше травм», — цитирует Сергея Лопушанского пресс-служба клуба.