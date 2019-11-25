Почти каждый десятый россиянин планирует остаться бездетным

В анкетировании участвовали 1 616 человек из 50 субъектов страны — женщины до 45 лет и мужчины до 55. Среди опрошенных оказалось 9% чайлдфри — людей, которые вообще не планируют обзаводиться потомством.

27% респондентов сошлись на том, что готовы родить одного ребенка. Больше половины (55%) ответили, что планируют завести двух и более детей. Не смогли ответить на вопрос о планах относительно продолжения рода 7% респондентов.

Интересно, что о многодетной семье мечтает больше мужчин, чем женщин. 11% представителей сильного пола готовы вырастить пять и более наследников, тогда как среди девушек на такой подвиг решились бы всего 7% опрошенных. Почти половина участвовавших в анкетировании женщин (46%) сказали, что хотят двоих детей. Такой же ответ дали 37% мужчин.