Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В России ожидается рост цен на автомобили
Для малого и среднего бизнеса снизят ставки по кредитам
Поезда Московских центральных диаметров удлинят и сделают бесплатными
Названы самые популярные туристические направления в новогодние праздники
В Пенсионном фонде разъяснили порядок индексации маткапитала
Экологи назвали самые грязные продукты
Стало известно, когда начнут серийное производство электромобилей в России
Названы главные ошибки при смене летней резины на зимнюю
Журналист из Китая рассказал, почему россиянки стареют раньше китаянок
В российских аптеках внедряют продажу лекарств в кредит

Почти каждый десятый россиянин планирует остаться бездетным

25 ноября в 12:52 174 просмотра
«Левада-центра», сообщает телеканал «360».

" data-title="Почти каждый десятый россиянин планирует остаться бездетным — Пенза-пресс, рунет за день">

Россияне рассказали о своем отношении к детям в опросе «Левада-центра», сообщает телеканал «360».

В анкетировании участвовали 1 616 человек из 50 субъектов страны — женщины до 45 лет и мужчины до 55. Среди опрошенных оказалось 9% чайлдфри — людей, которые вообще не планируют обзаводиться потомством.

27% респондентов сошлись на том, что готовы родить одного ребенка. Больше половины (55%) ответили, что планируют завести двух и более детей. Не смогли ответить на вопрос о планах относительно продолжения рода 7% респондентов.

Интересно, что о многодетной семье мечтает больше мужчин, чем женщин. 11% представителей сильного пола готовы вырастить пять и более наследников, тогда как среди девушек на такой подвиг решились бы всего 7% опрошенных. Почти половина участвовавших в анкетировании женщин (46%) сказали, что хотят двоих детей. Такой же ответ дали 37% мужчин.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...