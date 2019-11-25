В Пензе экспортеров в игровой форме научили выстраивать логистику продукции

22 ноября бизнесмены смогли понять, как выбрать склад для хранения продукции, узнали цены аренды помещения, также они научились делить экспортируемые товары на категории и выбирать транспорт для погрузки и доставки за границу. Обо всем этом им рассказала федеральный сертифицированный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра и сертифицированный тренер Оксана Воронкова.

«Предприниматели узнали о том, на какие реперные точки обращать внимание, когда мы прорабатываем вопросы доставки товара из России за рубеж. Мы отвечали на вопрос: что везем? И отрабатывали те характеристики груза, которые влияют на доставку. Обращали внимание на то, в каком объеме производится товар и как это может отразиться на экономике сделки», — пояснила спикер.

Также участники тренинга узнали, как проработать идеальный маршрут для транспортировки груза и как указать правильную маркировку, чтобы товар доставили в целости и сохранности.

«На каждом этапе мы прорабатывали кейсы. Они были связаны и с расчетом логистических затрат, и с выбором различных провайдеров, их комбинаций с отработкой вопросов в зависимости от того, какие виды продукции мы везем, какие нужно соблюсти условия при транспортировке с точки зрения температурного режима, габаритов и прочего. Мы рассматривали вопрос упаковки продукции в зависимости от того, каким маршрутом и видом транспорта мы везем его, и какая маркировка наносится на груз в рамках транспортировки», — сказала Оксана Воронкова.

Также участникам рассказали об электронных площадках, с помощью которых можно отслеживать груз. Помимо этого, предприниматели узнали о продуктах РЭЦ, которые помогают компаниям заниматься экспортной деятельностью, в том числе — в транспортировке груза.

Теорию экспортеры закрепили практикой. Они сыграли в игру по электронной коммерции.

«Мы отправляли международным почтовым отправлением оренбургский пуховый платок, и почта у нас, как всегда, отработала своеобразно, потеряв список тех товаров, которые запрещены к вывозу из РФ, но, тем не менее, платок отправили в Канаду», — пошутила тренер.

В завершение семинара участники прошли тестирование, а затем получили сертификаты школы экспорта РЭЦ и рабочие тетради, к которым они смогут обращаться, если вдруг забудут какие-либо детали логистики.

«Мы узнали много нового и интересного, хотелось бы еще посетить подобный курс. На практике встречаешься с различными случаями, уже есть опыт, но благодаря обучению можно узнать что-то новое и понять некоторые подводные камни, о которых я раньше не знал. Также стали понятны многие вещи, в которых я раньше не мог разобраться. Главное, что я уяснил, — не нужно обращать внимание на низкие цены, необходимо выбирать проверенную компанию для транспортировки, самое важное — качество», — поделился участник семинара Роман Демин.

Напомним, бесплатные семинары для экспортеров проводит Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при поддержке регионального министерства экономики в рамках образовательного проекта АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». Подробную информацию можно узнать на сайте exportedu.ru.