От пензенцев ждут предложений по улучшению работы общественного транспорта

Анкета состоит из двух вопросов: на каких маршрутах, в первую очередь, необходимо заменить подвижной состав с маршруток на автобусы большого класса и какие изменения следует внести в режим работы (с уточнением маршрутов).
Ответы нужно отправлять на электронную почту transport_opros@rambler.ru. С обращениями будут работать сотрудники городского управления транспорта и связи.
Мероприятие инициировано главой администрации города Андреем Лузгиным, который поручил проанализировать ситуацию с пассажирскими перевозками и принять меры по оптимизации функционирования системы.