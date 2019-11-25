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От пензенцев ждут предложений по улучшению работы общественного транспорта

25 ноября в 13:11 212 просмотров
, уточнили в пресс-службе мэрии.

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25 ноября в Пензе стартовал опрос жителей по работе общественного транспорта. Он продлится до 1 декабря, уточнили в пресс-службе мэрии.

Анкета состоит из двух вопросов: на каких маршрутах, в первую очередь, необходимо заменить подвижной состав с маршруток на автобусы большого класса и какие изменения следует внести в режим работы (с уточнением маршрутов).

Ответы нужно отправлять на электронную почту transport_opros@rambler.ru. С обращениями будут работать сотрудники городского управления транспорта и связи.

Мероприятие инициировано главой администрации города Андреем Лузгиным, который поручил проанализировать ситуацию с пассажирскими перевозками и принять меры по оптимизации функционирования системы.


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