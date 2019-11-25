Беременным пензячкам посоветовали сделать прививки

Жительницам Пензы, которые ждут малыша, посоветовали защитить себя от различных инфекций с помощью вакцины.

За информацией о том, какая прививка необходима беременной, необходимо обратиться в женскую консультацию. Врачи назначат лабораторные исследования, позволяющие выявить наличие антител к интересующему инфекционному заболеванию. Исходя из этих данных, принимается решение о дальнейшей вакцинации, уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Если беременность только планируется, и сведений о вакцинации нет, то за три-шесть месяцев необходимо провести вакцинацию против краснухи, кори, паротита (КПК) и гепатита В. За месяц — против ветряной оспы», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что эти заболевания могут вызвать преждевременные роды, повысить риск выкидышей, а также патологию зрения и задержку умственного и физического развития плода.

Во второй и третий триместр беременности желательно вакцинироваться от гриппа. Такая прививка обеспечит детям первых месяцев жизни эффективную защиту против этого заболевания. В первый триместр лучше воздержаться от прививок.

«Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций, среди которых грипп является лидирующим заболеванием, часто заканчивающимся трагично как для самой беременной, так и для ее будущего ребенка. Большинство летальных исходов наблюдается в третьем триместре беременности, как наиболее критичном периоде беременности для женщины в плане трудно предсказуемого исхода гриппа. Ежегодная вакцинация беременных против гриппа не имеет противопоказаний, не оказывает негативного влияния ни на состояние беременной, ни на плод», — подчеркнули в управлении.

Однако не все прививки полезны для беременных, так, им категорически запрещено вводить вакцины против туберкулеза, менингококковой инфекции, кори, краснухи, паротита (КПК), ветряной оспы и брюшного тифа.