В Пензенской области установили еще один фельдшерско-акушерский пункт

В Башмаковском районе Пензенской области возвели один и готовятся в сборке второго модульного фельдшерско-акушерского пункта, которые были приобретены в рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

Посещать два новых ФАПа — в селах Алексеевка и Тимирязево — можно будет уже в 2020 году. В Тимирязеве пункт уже стоит, медицинское оборудование закуплено, осталось привести в порядок прилегающую территорию. В Алексеевке к монтажу объекта приступят 26 ноября.

В Тимирязеве живет 836 человек, которые все это время вынуждены были обращаться за помощью в ФАП, расположенный в аварийном здании. Население Алексеевки — 152 человека.

«Фельдшерско-акушерские пункты для наших жителей просто необходимы. Больше половины нашего населения — возрастные люди, которые часто нуждаются в медицинской помощи. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов позволит обеспечить качественное медицинское обслуживания и доступность медицинских услуг в сельской местности», — заявила главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

До этого ФАП появился в селе Александровка Городищенского района.

Отметим, что всего в Пензенской области должны открыть 13 модульных ФАПов. Работы во всех районах поручено завершить до 10 декабря.

Изначально договор на поставку и монтаж объектов был заключен с саратовской компанией «Стайер Медтехника». Однако позже к работе фирмы возникли серьезные претензии и контракт был расторгнут. Новое соглашение подписали с ковровской организацией «К-Модуль».