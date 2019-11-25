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Пензячке продали мертвую улитку под видом живой

25 ноября в 14:36 196 просмотров
, чтобы приобрести улитку-ахатина, но пришла в ужас от покупки.

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Жительница Пензы с дочкой отправилась в зоомагазин, чтобы приобрести улитку-ахатина, но пришла в ужас от покупки.

Женщина рассказала о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что приобрела улитку и товары, необходимые для ее содержания, в сетевом зоомагазине на улице Куприна.

«Продавец рассказала, что за последние два дня улитка впала в спячку, поскольку в ее террариуме очень холодно. Она при нас поместила моллюска в теплую воду, затем, все в том же «сонном» состоянии, ее упаковали для перевозки и торжественно вручили дочери, посоветовав ближайшие четыре дня существо не трогать», — поделилась пензячка.

Новые владельцы улитки открыли контейнер дома через полчаса и пришли в ужас: животное погибло. Женщина предположила, что моллюск умер еще в магазине, так как из контейнера ощущался запах разложения.

«Возвращаться и выяснять отношения ради 100 рублей мы не стали — проще было найти другую улитку. Но факт обмана, а также содержание животных в ненадлежащих условиях и халатное отношение к здоровью тех, на ком зарабатывают деньги, раз и навсегда исключили нас из списка клиентов магазина на ул. Куприна», — добавила пензячка.

Через несколько дней мама с дочкой повторили попытку купить улитку, на этот раз они пришли в зоомагазин этой же сети на улице Мира.

«Жестокое отношение к животным для этой сети, видимо, норма? В двух клетках 40×40×60 см, практически друг у друга на головах, содержится порядка 50 волнистых попугайчиков. У грызунов в миске вместо воды — мутная жижа с осадком. Кто-нибудь вообще проверяет работу подобных торговых точек и соблюдение ими требований к содержанию животных?» — возмутилась женщина.

Она добавила, что написала заявление в Роспотребнадзор, чтобы специалисты провели проверку в этой сети зоомагазинов.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/black_pnz, https://pixabay.com/ru/photos/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8-1562796/

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