Вынесен окончательный приговор напавшим на офис кредитной организации в Кузнецке

Уроженец Узбекистана не смог обжаловать приговор, вынесенный ему за разбойное нападение на офис микрофинансовой организации в городе Кузнецке Пензенской области.

В июне 22-летний житель Пензенского района и 24-летний уроженец Республики Узбекистан решили напасть на офис микрофинансовой организации на улице Белинского в Кузнецке. 14-го числа они выехали из Пензы на такси. Оказавшись в Кузнецке, они осмотрели место будущего преступления и начали приготовления.

Пензенец надел бейсболку, солнцезащитные очки и кофту, в которую спрятал нож.

Зайдя в офис фирмы, молодой человек заявил, что хочет взять кредит, и стал расспрашивать сотрудницу о том, какие ему нужно предоставить документы. Пока женщина давала разъяснения, он неожиданно подошел к ней, достал нож и стал угрожать.

Испуганная сотрудница офиса открыла кассу и отдала злоумышленнику 18 тысяч рублей, сложив их в пакет. Все это время подельник находился на улице, наблюдая за обстановкой.

Уйти незамеченными молодым людям не удалось: их действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в офисе. Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников.

К тому моменту вырученные деньги они уже потратили на съем квартиры и еду.

За разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, обоих приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уроженец Узбекистана обжаловал решение суда, ссылаясь на незначительность его роли в преступлении.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления и его общественной опасности сочла приговор суда первой инстанции законным, а назначенное наказание — справедливым. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.