В Пензе сдали первый объект обманутых дольщиков

На мероприятие прибыл губернатор Иван Белозерцев, он пообщался с обладателями квартир.

«Я же говорил, что мы обязательно достроим дом. Нужно было только время, чтобы и подрядную организацию найти, и средства. Год был сложным с точки зрения решения проблемы обманутых дольщиков. Сегодня — событие для тех, кто приобрел квартиры в этом доме. Обещали до конца года достроить, и это сделано. Руководитель ЖСК осуществляет контроль за устранением недостатков. На следующей неделе дом будет сдан в эксплуатацию, документы будут подписаны», — рассказал он.

Глава региона также напомнил о том, что в регионе ведется активная работа по достройке проблемных домов, и поблагодарил всех, кто поднимал эту проблему.

«Есть решение на уровне президента через «Дом.РФ» по постройке проблемных домов. Но мы свой путь прошли значительно быстрее, чем во многих регионах. Средства потратили из своего бюджета, где-то рассчитывались землей. Это первый дом, который мы сдаем», — отметил Иван Белозерцев.

Первую очередь дома с осени 2018 года достраивала компания «Термодом». Были подведены все необходимые коммуникации, установлена детская площадка, на крыше дома — модульная котельная, благоустроена территория.

«Проблема обманутых дольщиков воспринимается нами болезненно. Помочь людям — это главное. Иван Александрович попросил помочь, мы после этого вышли на площадку. Сегодня закончили строительные работы, акт госкомиссией будет подписан. 179 жителям будем выдавать ключи», — рассказал генеральный директор строительной компании Рафик Ибрагимов.

Он напомнил о том, что объект был заброшен, поэтому пришлось усилить фундамент, многое пришлось переделывать. Также Рафик Ибрагимов сообщил, что в декабре компания планирует сдать еще один проблемный дом — на ул. 8 Марта.

Председателю ЖСК «Единый» Павлу Корчагину были торжественно переданы ключи от дома.

«Не верится, что строительная готовность дома есть. Сколько было собраний, несколько раз сменилась команда конкурсного управляющего», — сказал он, поблагодарив всех, кто помог довести дело до конца.

Для собственников квартир в ЖК «Райки» организовали концерт. Для них выступила известная пензенская вокалистка Марта Серебрякова.

О том, как в Пензе решается проблема обманутых дольщиков, можно подробнее знать в нашей специальной рубрике.