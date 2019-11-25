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Пензенские спасатели согнали троих детей с неокрепшего льда

25 ноября в 15:10 162 просмотра
, которая могла случиться с разгуливающими по нему детьми.

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В Пензе спасателям удалось предупредить трагедию на льду, которая могла случиться с разгуливающими по нему детьми.

Диспетчер центра обработки экстренных вызовов системы «112» получил сигнал о том, что по льду пруда в Согласии гуляют дети. Сотрудник службы передал информацию в Пензенский пожарно-спасательный центр (ППСЦ).

Специалисты приехали на улицу Дружбы, где увидели троих детей младшего школьного возраста, стоящих на неокрепшем льду.

«С помощью громкоговорящего устройства спасатели обратились к детям, находящимся на удалении на противоположной стороне пруда, после чего те покинули место игры на льду. Трагедии удалось избежать», — сообщили в ППСЦ.

В центре обратились к взрослым с призывом следить за детьми, которые выходят на водоемы во время ледостава. Со школьниками следует провести профилактическую беседу об опасности нахождения на реках и озерах в этот период и призвать подростков избегать такой формы досуга.


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