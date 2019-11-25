Пензенцы вновь смогут посетить картинную галерею в пятницу вечером

Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого снова продлит время работы в пятницу, 29 ноября. В рамках акции «Вечерний музей» учреждение культуры будет открыто с 11 до 20 часов.

В это время будут доступны основная экспозиция и выставки галереи. В 18 часов в Губернаторском доме начнется экскурсия по выставке Никаса Сафронова «Оживишие полотна» (6+).

В Музее одной картины покажут фильм «Секретные краски Айвазовского» — сеансы нового выставочного проекта «Приморский город. Вид Ялты» (6+) назначены на 18 и 19 часов.

В 18:30 можно побывать на обзорной экскурсии по основной экспозиции в главном корпусе, уточняется на официальном сайте учреждения культуры.

Напомним, проект стартовал 15 ноября.