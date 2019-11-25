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На ул. Окружной иномарка влетела в столб

25 ноября в 15:35 84 просмотра
, 25 ноября, в Пензе на улице Окружной случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие.

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В понедельник, 25 ноября, в Пензе на улице Окружной случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие.

Фотографии с места аварии размещены в группе социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации уточнил, что ДТП случилось около дома № 117.

На снимках запечатлен автомобиль Audi, влетевший в столб со светофором. Основной удар пришелся на правую переднюю сторону. У иномарки, замершей на встречной полосе, деформированы бампер и капот, выбита фара.

«Есть очевидцы данного ДТП?» — поинтересовался автор записи.

Официальной информации о случившемся пока нет. Является ли иномарка единственным участником аварии, также пока неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://sun1-83.userapi.com/c857236/v857236384/62653/8r-ZialACoY.jpg, https://sun1-88.userapi.com/c855328/v855328384/1805cc/bNHG8y1u0y4.jpg

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