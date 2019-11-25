Российские многодетные семьи смогут бесплатно получать билеты в театр

В России предложили ввести льготы на приобретение билетов театр для многодетных семей. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Юрков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Письмо с предложением парламентарий направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Отмечается, что льготы действуют в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению депутата, его идея станет натуральной помощью российским многодетным семьям в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Парламентарий предположил, что льготы на билеты помогут подрастающему поколению из многодетных семей чаще бывать в театрах. Он также предложил название для проекта — «Семья в театре». Депутат хочет открыть систему абонементов на весь театральный сезон и установить ежемесячную квоту в размере двух билетов в театр на одну многодетную семью. Льготные билеты, которые нельзя будет перепродавать, россияне будут получать в порядке живой очереди. Автор предлагает установить квоту в 10% от общего числа мест в театрах для многодетных семей.