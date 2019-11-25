Пензенцам напомнили о возможности пройти диспансеризацию до конца года

В министерстве здравоохранения Пензенской области напомнили жителям региона о возможности пройти диспансеризацию до начала 2020 года. Это необходимый минимум обследований, который поможет выявить заболевание даже на ранней стадии или подтвердит отсутствие проблем со здоровьем.

Возможностью бесплатно побывать у врачей нескольких узких специализаций и сделать важные анализы за 10 месяцев 2019 года воспользовались 161 748 человек. У 469 из них обнаружили злокачественные новообразования, у 449 диагностировали сахарный диабет, 695 сообщили о болезнях органов дыхания, 3 668 — сердечно-сосудистой системы.

«Уже на первом этапе диспансеризации выявляется значительное количество отклонений в состоянии здоровья граждан. Проведение таких простых методов исследования, как определение уровня глюкозы и холестерина в крови, измерение артериального давления, флюорография, маммография и другое, является необходимым условием выявления заболеваний на ранней стадии», — заявила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Причиной этому в большинстве случаев было неправильное питание, малоактивный образ жизни, лишний вес и повышенное артериальное давление.

Все работающие граждане имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, а те, кому до пенсии осталось максимум пять лет, могут взять два оплачиваемых нерабочих дня. Такое условие прописано в Трудовом кодексе РФ, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

В 2019 году пройти диспансеризацию бесплатно могут граждане, родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 или 2001 году.