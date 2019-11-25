Школьник из Пензы победил в конкурсе, рассказав о Городе Спутнике (видео)

В Общественной палате РФ подвели итоги Второго международного конкурса семейного творчества «Расскажи миру о своей России». Церемония награждения состоялась в Москве.

Победу в номинации «Видеопрезентация» одержал Иван Орлов. Школьник из Пензы рассказал о своем самом любимом месте — Городе Спутнике.

«Спутник расположен на берегу озера, здесь есть пляжи, чистый песок, набережная, тропа здоровья, парк с аттракционами. Больше всего мне нравятся фонтаны, которые рвутся в небо и падают брызгами на брусчатку. За рекой здесь есть темный лес, который мне кажется сказочным, как и все это место», — поделился Иван в своей презентации.

«Спутник — любимое место нашей семьи, поэтому мы даже не обсуждали варианты, про что снять ролик для конкурса. Хочется поблагодарить «Термодом», компания узнала, что мы участвуем в конкурсе, и стала спонсором нашей поездки в Москву на финал», — рассказал папа Ивана Дмитрий Орлов.

Конкурс «Расскажи миру о своей России» (0+) — это проект по патриотическому воспитанию детей и формированию дружественных международных связей, юные авторы рассказывают своим сверстникам за рубежом интересные моменты из жизни нашей страны. В этом году участие в конкурсе приняли ребята из 85 регионов России и 23 стран, они прислали на суд жюри 1956 работ.

Лучшие, в том числе — ролик о Спутнике, будут показаны в Совете Федерации, Государственной Думе РФ, в Общественной Палате РФ, Российской академии образования, Государственном центральном музее современной истории России, Русском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Московском педагогическом государственном университете.