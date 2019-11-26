Кому выгодно сеять панику вокруг Чемодановки?

Спустя почти полгода со времен конфликта в Чемодановке жизнь в селе вновь вошла в привычный ритм. Более того, за последнее время населенный пункт заметно преобразился: решен вопрос с водой, благоустраивается центр, отремонтирован ряд дорог, обновлена школа. Впереди Чемодановку ждут еще большие позитивные перемены. Однако до сих пор в СМИ появляются сообщения якобы о волнениях в селе. Кто их распространяет и насколько они обоснованны?

Отметим, что информация о «лютующих цыганах» и «поселившемся в Чемодановке страхе» появилась на сайте одного из федеральных СМИ. В материале сообщается о новых угрозах, а также о том, что «вернувшиеся соседи» якобы не платят за проезд в общественном транспорте, за электричество и вывоз мусора, а «в любой конфликтной ситуации вызывают полицию». Возникает логичный вопрос: откуда взята эта информация, на кого ссылаются авторы статьи? Может быть, они лично выезжали в Чемодановку и есть какие-либо реальные доказательства подобного положения дел?

Однако в источниках информации не видно никаких реальных фамилий (и даже имен), а только обтекаемое «как говорят местные жители» и еще более заслуживающее доверие «как рассказывают». Нет в тексте и снимков, сделанных в селе, вместо них — один-единственный скриншот из видео, на котором запечатлены июньские чемодановские события. Все это наводит на определенные мысли по поводу того, кем и для каких целей вокруг села искусственно создается паника…

Как же на самом деле обстоят дела в Чемодановке? Ответ на этот вопрос есть у журналистов телеканала «Экспресс», которые в минувшую пятницу, 22 ноября, приехали в населенный пункт. Они побывали на уроке в сельской школе, где обучаются представители девяти национальностей, пообщались с ее директором, с местными жителями и попросили начальника ОМВД России по Бессоновскому району оценить обстановку в Чемодановке.

Глава районного ОМВД Сергей Кожаев отметил, что оперативная обстановка в Чемодановке — стабильная и ничем не отличается от той, что была в прошлом году, до ЧП. Ранее в беседе с журналистом ИА «Пенза-Пресс» он также сообщил о том, что после июньских событий ситуация нормализовалась. Сейчас регистрируются заявления о деяниях, относящихся к общеуголовной преступности. С произошедшим в начале лета они никак не связаны.

«Сейчас цыганские ребятишки, порядка 80 человек, как и дети коренного населения, ходят в школы — чемодановскую и кижеватовскую. Их забирает и привозит обратно автобус», — рассказал полицейский.

В чемодановской школе сейчас, кстати, активно готовятся к традиционному фестивалю, в ходе которого ребята знакомят сверстников с традициями своего народа.

«В нем принимают участие как дети, так и родители. Мы очень серьезно готовимся к этому. Там мы можем увидеть и национальные игры, костюмы, национальные обычаи и традиции, кухню. Представлены все национальности», — отметила директор образовательного учреждения Елена Пугачева.

По словам женщины, ребята ладят между собой, а в случае возникновения недопонимания все вопросы оперативно решаются.

Сами местные жители обстановкой в селе также довольны. Кроме того, они положительно оценивают работы по благоустройству, которые были проведены в 2019 году: каждый день собираются в парковой зоне, располагающейся в центре Чемодановки, гуляют и занимаются спортом.

«Спортивная площадка, скамеечки, светло. Все мы тут собираемся, утром занимаются скандинавской ходьбой, ребятишки играют в теннис», — рассказала телеканалу «Экспресс» сельчанка Валентина Губанова.

Подробнее о том, что уже сделано в селе, можно почитать в свежих материалах «Пенза-Пресс» — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.