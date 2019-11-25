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«Ростелеком» подключает цифровые сервисы в арт-поместье «Новые берега»

25 ноября в 16:27 114 просмотров

В селе Богословака Пензенского района завершен важный этап в строительстве оптической инфраструктуры связи до арт-поместья «Новые берега».

Специалисты компании «Ростелеком» сделали врезку оптической линии связи, идущей в поселок, в распределительную муфту. Работы выполнены с помощью специального аппарата для сварки волокон.

В техническом помещении шестиквартирного дома смонтировали узел доступа в интернет и провели пуско-наладочные работы. На этой неделе оператор планирует начать подключение цифровых сервисов, чтобы жители поселка начали пользоваться ими сразу после переезда.

Напомним, арт-поместье «Новые берега» — это жилой комплекс из малоэтажных домов для обособленного проживания молодых людей с различными формами инвалидности и социально-активных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Инициатором проекта является общественный деятель Мария Львова-Белова.

На территории в 7800 кв метров появятся несколько домов, рассчитанных для проживания 80 человек. Также откроятся пекарня, столярная мастерская по производству мебели для инвалидов, автомойка самообслуживания, прачечная для организаций общепита, птичник и другие объекты. Кроме того, там должны появиться кафе и кинотеатр. На всех объектах смогут трудоустроиться инвалиды, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Фотография: скриншоты - https://www.facebook.com/alexey.makarov.9400/posts/1505752232898739

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