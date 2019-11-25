Пензенцев приглашают на кинофестиваль «Мужская роль»

С 29 ноября по 1 декабря в Пензе пройдет кинофестиваль «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина. Он проводится двенадцатый раз и в этом году будет посвящен 130-летию актера.

Накануне открытия в Пензенском художественном училище имени К. А. Савицкого состоится традиционная встреча, посвященная грядущему фестивалю. Также состоится показ фильма об «Альбатросе» — русской киностудии в Париже.

По словам президента кинофестиваля, руководителя благотворительного некоммерческого фонда развития культуры имени Ивана Мозжухина Светланы Старостиной, открытие и закрытие, а также показ одного фильма состоятся в ККЗ «Пенза». Главной площадкой станет кинотеатр в ТЦ «Суворовский».

В день открытия в ККЗ зрители увидят драму Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» (16+). Также в первый день фестиваля в Литературном музее состоится показ документального фильма «Век Солженицына» (12+). Помимо этого, организаторы привезут картину из коллекции Всероссийского государственного института кинематографии «ВГИК: между прошлым и будущим».

На закрытии автор, режиссер и продюсер фильма «Альбатрос. Устоять перед бурей» Жером-Диаман Берже и журналист Патрик Каменка презентуют свою картину.

Бесплатные пригласительные билеты на все фильмы будут реализовывать в киноконцертном зале, а также в кинотеатре «Суворовский».

Призеров прошлогоднего фестиваля можно посмотреть здесь.