СКР назвал возможную причину смертельного пожара в Сердобском районе

В Сердобском районе Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти пожилого мужчины при пожаре .

Установлено, что возгорание произошло около 6 утра 25 ноября в доме на улице Ленинградской в селе Пригородное. О происшествии пожарным сообщила соседка. На место приехали спасатели, когда огонь потушили, в жилой комнате нашли тело 72-летнего хозяина жилища. По имеющимся данным, с ним никто не жил.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара является перекал печи. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.