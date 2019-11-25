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СКР назвал возможную причину смертельного пожара в Сердобском районе

25 ноября в 16:45 154 просмотра

В Сердобском районе Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти пожилого мужчины при пожаре.

Установлено, что возгорание произошло около 6 утра 25 ноября в доме на улице Ленинградской в селе Пригородное. О происшествии пожарным сообщила соседка. На место приехали спасатели, когда огонь потушили, в жилой комнате нашли тело 72-летнего хозяина жилища. По имеющимся данным, с ним никто не жил.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара является перекал печи. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1413404/

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