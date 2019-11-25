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Курс доллара медленно пополз вверх

25 ноября в 17:17 76 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 26 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7101 руб. до 63,7637 руб., курс евро снизился с 70,5207 руб. до 70,3122 руб.

Золото будет стоить 2 991,94 рублей за грамм, серебро — 35,21, платина — 1 830,69, палладий — 3 661,39.


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