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Реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Онлайн-брифинг

25 ноября в 16:56 112 просмотров

В ИА «Пенза-Пресс» 28 ноября с 11 до 12 часов пройдет онлайн-брифинг (0+), посвященный реализации в Пензенской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в частности, работе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

На вопросы жителей региона ответит министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Министру можно задать вопросы об участии предприятий региона в национальном проекте, достигнутых результатах, мерах поддержки по увеличению производительности труда, переобучению персонала, повышению квалификации работников и другие.

Вопросы можно присылать на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять в комментариях ниже. Они принимаются заранее и непосредственно во время брифинга.


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