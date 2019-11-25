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Лидин поздравил краеведческий музей Сердобска с вековым юбилеем

25 ноября в 17:59 116 просмотров

В городе Сердобске Пензенской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Историко-краеведческого музея.

«Отрадно, что музей никогда не пустует. Сегодня он динамично развивается, привлекает гостей содержательными экспозициями, служит важной образовательно-просветительской площадкой для детей и молодежи. Здесь проводятся школьные занятия и уроки мужества, выставки, встречи с замечательными людьми, показы кинофильмов и различные квесты», — отметил председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин.

Особо спикер регионального парламента подчеркнул вклад сотрудников музея в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он поблагодарил коллектив за «многолетний подвижнический труд, неравнодушие и профессионализм, стремление передать будущим поколениям все богатство культурного наследия Сердобского края» и вручил директору Геннадию Петрову грамоту ЗакСобра.

Завершилась официальная часть праздничным концертом.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/news/62768/

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