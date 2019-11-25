Молодого пензенца подозревают в серии грабежей из магазинов

Представительница одной из торговых организаций сообщила полицейским, что в магазин зашел неизвестный и взял с полок две бутылки виски и четыре плитки шоколада. Молодой человек направился к выходу, но его заметил другой посетитель. Он попытался задержать злоумышленника, тот бросил товар и убежал, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На место выехали полицейские. По приметам они разыскали негодяя. Им оказался 23-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В момент задержания он был пьян.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы. В ходе разбирательства выяснилось, что пензенец причастен к еще одному аналогичному преступлению.