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Молодого пензенца подозревают в серии грабежей из магазинов

25 ноября в 17:34 56 просмотров

В Пензе задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в грабежах.

Представительница одной из торговых организаций сообщила полицейским, что в магазин зашел неизвестный и взял с полок две бутылки виски и четыре плитки шоколада. Молодой человек направился к выходу, но его заметил другой посетитель. Он попытался задержать злоумышленника, тот бросил товар и убежал, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На место выехали полицейские. По приметам они разыскали негодяя. Им оказался 23-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В момент задержания он был пьян.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы. В ходе разбирательства выяснилось, что пензенец причастен к еще одному аналогичному преступлению.


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