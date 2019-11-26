Среднестатистический пензенец может купить на свой доход тонну картофеля

В Пензенской области основную часть доходов жители тратят на покупку товаров — около 68,8%. По ряду позиций произошло повышение покупательской способности, сообщает Пензастат.

По данным органа государственной статистики, жители могут купить больше винограда — на 15,8%, яблок — на 10,3%, рыбы — на 4,6%, хлеба — 3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если в январе-сентябре 2018 года на свой доход житель области мог купить 916 кг картофеля, то в 2019-ом — 959 кг, молока — 457 л (467 л), масла подсолнечного — 241 кг (248 кг). Так же в этом году ему можно было приобрести 591 кг сахара-песка, 443 десятка яиц, 174 кг охлажденных кур», — отмечает Пензастат.

При этом почти не изменилась покупательская способность на непродовольственные товары. Увеличилась на 4,6% возможность приобретения холодильников, на 3,2% - набора корпусной мебели, на 1,1% - стиральных машин.

«Существенными статьями расходов населения являются жилищно-коммунальные и транспортные услуги. Жители на свой доход могли совершить 1098 поездок в троллейбусе, либо 1075 поездок в городском автобусе, либо 958 поездок в маршрутном такси. Из жилищно-коммунальных услуг за 9 месяцев уменьшилась возможность оплаты водоснабжения холодного и водоотведения — на 3,5%, отопления — на 0,8%. Увеличилась покупательная способность абонентской платы за телефон — на 4,2%, электроэнергии — на 1,2%", — сообщают в органе государственной статистики.

Как в Пензастате проводили эти расчеты, не отмечается.