Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
На ул. Окружной иномарка влетела в столб
Пензячке продали мертвую улитку под видом живой
Опубликовано видео с места ДТП на ул. 40 лет Октября в Пензе
Пензенцы сообщают о новом ДТП с «Яндекс.Такси»
В Пензе автомобиль «Яндекс.Такси» и ВАЗ вылетели на тротуар после столкновения
Иван Белозерцев опубликовал в Instagram трогательный пост ко Дню матери
В Пензе на улице Тарханова горит квартира — соцсети
В соцсетях сообщают о новом «катке» на ул. Кураева и Володарского
ВАЗ-2112 оказался на крыше после ДТП под Пензой — соцсети
В Пензе водитель ищет очевидцев аварии с двумя маршрутками

В Пензе автобус промчался на «красный» и едва не сбил мужчину с ребенком

25 ноября в 17:41 28 просмотров

В одной из пензенских групп соцсети «ВКонтакте» появилось видео с опасным маневром пассажирского автобуса.

Судя по кадрам, все произошло на улице Кирова. Автомобиль с регистратором остановился перед пешеходным переходом, когда на светофоре загорелся красный сигнал. По «зебре» пошел мужчина, на плечах которого сидел ребенок.

Вдруг на крайней левой полосе появился автобус. Благодаря тому, что пешеход смотрел по сторонам, ему удалось остановиться перед транспортным средством. Автобус же не замедлил ход и промчался на запрещенный сигнал.

Напомним, согласно статье Кодексу об административных правонарушениях, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф в 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 5000 рублей или лишение водительских прав от четырех до шести месяцев.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...