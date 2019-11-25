В Пензе автобус промчался на «красный» и едва не сбил мужчину с ребенком

В одной из пензенских групп соцсети «ВКонтакте» появилось видео с опасным маневром пассажирского автобуса.

Судя по кадрам, все произошло на улице Кирова. Автомобиль с регистратором остановился перед пешеходным переходом, когда на светофоре загорелся красный сигнал. По «зебре» пошел мужчина, на плечах которого сидел ребенок.

Вдруг на крайней левой полосе появился автобус. Благодаря тому, что пешеход смотрел по сторонам, ему удалось остановиться перед транспортным средством. Автобус же не замедлил ход и промчался на запрещенный сигнал.

Напомним, согласно статье Кодексу об административных правонарушениях, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф в 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 5000 рублей или лишение водительских прав от четырех до шести месяцев.