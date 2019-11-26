Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Российские многодетные семьи смогут бесплатно получать билеты в театр
Почти каждый десятый россиянин планирует остаться бездетным
В России ожидается рост цен на автомобили
Для малого и среднего бизнеса снизят ставки по кредитам
Поезда Московских центральных диаметров удлинят и сделают бесплатными
Названы самые популярные туристические направления в новогодние праздники
В Пенсионном фонде разъяснили порядок индексации маткапитала
Экологи назвали самые грязные продукты
Стало известно, когда начнут серийное производство электромобилей в России
Названы главные ошибки при смене летней резины на зимнюю

В Госдуме предложили ограничить продажу спиртного в зимние праздники

26 ноября в 07:03 124 просмотра

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил ограничить продажу алкоголя в регионах на новогодние праздники.

Как сообщает «Газета.Ru», парламентарий отметил, что право регулировать время продажи алкоголя отдано российским субъектам, а значит, руководство может ограничить его.

«Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт — надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет. Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть», — пояснил Федот Тумусов.

Ранее, отмечает «Газета.Ru», в правительстве Республики Башкортостан заявили о намерении запретить продажу алкоголя 3 января, а также ограничить ее в первой половине дня с 4 по 5 января.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...