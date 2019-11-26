В Госдуме предложили ограничить продажу спиртного в зимние праздники

Как сообщает «Газета.Ru», парламентарий отметил, что право регулировать время продажи алкоголя отдано российским субъектам, а значит, руководство может ограничить его.

«Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт — надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет. Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть», — пояснил Федот Тумусов.

Ранее, отмечает «Газета.Ru», в правительстве Республики Башкортостан заявили о намерении запретить продажу алкоголя 3 января, а также ограничить ее в первой половине дня с 4 по 5 января.