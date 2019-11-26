Обаятельный котик с больной лапкой сам пришел к пензенцам за помощью

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о невероятно красивом котике, который сам пришел к волонтерам за помощью.

Сотрудницы центра «Питомец» пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что котик получил травму лапки и пришел под дверь к директору фонда. Волонтеры назвали пушистика Аристарх.

«Уже даже не знаем, совпадение или нет. У Аристарха — загнивающая рана на лапке, где был небольшой абсцесс и припухлость, но за пару дней мы с этим справились. Аристарх молод, прекрасен и уже навострил лыжи на поиск дома, но для этого необходимо отсидеть карантин, обработать котика от глистов и паразитов и кастрировать его», — добавили работники центра.

Узнать подробнее о том, как стать любящим хозяином для обаятельного котика, можно здесь.

