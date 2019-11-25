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В Пензе прошли семейные соревнования Judo Family

25 ноября в 21:27 168 просмотров

В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» прошли семейные соревнования Judo Family. Каждая команда должна была как можно быстрее и без штрафных очков выполнить комплекс физических упражнений.

Дети верхом на своих папах — где еще такое увидишь, как не на семейных соревнованиях. Они собрались в спортзале дворца единоборств, чтобы принять участие в турнире Judo Family. Перед семьями стояла одинаковая задача — ребенок должен был на спине или животе проползти участок до мамы, вместе с ней присесть десять раз, затем столько же должен был отжаться папа, а уже после этого — совместный финиш с белым поясом в руках.

«Некоторые семьи очень хорошо подготовлены физически, они не обязательно занимаются дзюдо, а вообще физкультурой, спортом. В принципе, все были в равных условиях», — сказал соорганизатор соревнований Максим Шепелев.

Возможностью продемонстрировать свои силу, ловкость и гибкость, а также умение работать в команде воспользовались 24 семьи. В каждой из них дети занимаются в секции дзюдо.

Идея устраивать семейные турниры пришла организаторам три года назад. Несмотря на соревновательный принцип, главная задача — пропаганда спорта и здорового образа жизни, сообщает телеканал «Экспресс».


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