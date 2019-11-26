В Наровчате открыли памятник в честь монеты времен Золотой Орды (видео)

В Наровчате открыли уникальный памятник в честь татарской дирхемы, подобного которому нет в России. Так называется серебряная монета со времен правления Золотой Орды. Таких в мире найдено около 20. Одну из них обнаружили в Наровчате. Находка стала настоящей исторической сенсацией. Ведь, согласно летописям, первые упоминания о поселении датировались 1361 годом. На монете изображен 1309 год чеканки, а еще место — город Мохши, так назывался древний Наровчат, который входил в состав Золотой Орды.
«Один из символов означает МХШ и читается как Мохша, также написан год — 709-й.В переводе на наше летоисчисление от Рождества Христова — 1309-й», — рассказал доктор исторических наук, директор института непрерывного образования ПГУ Геннадий Белорыбкин.
Серебряную дирхему в 2018 году случайно нашли местные жители. Вскоре об этом узнали пензенские историки, археологи и нумизматы. Подлинность монеты устанавливали специалисты со всей страны.
«Очень редко находится доказательная база, которая позволяет сделать тот или иной населенный пункт более старым, поэтому в апреле была организована всероссийская конференция. Чтобы не было никаких вопросов, собрались маститые ученые со всей страны, и действительно были приведены доказательства, что в 1309 году именно здесь, в Мохше, печаталась монета», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Таким образом, за год Наровчат состарился больше чем на полвека, и в 2019-м местные жители отметили 710-летие со дня первого упоминания о городе Мохши, то есть древнем Наровчате. Правда, по мнению историков, еще раньше XIV века там располагался древнемордовский город Наручадь, поэтому дата основания населенного пункта в будущем вновь может измениться, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.